Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak emniyet birimleri, DAEŞ’le bağlantılı suçlardan onlarca kişiyi tutukladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) raporuna göre, geride kalan 2 yıl içerisinde bu suçlardan tutuklananların sayısı 9 bine ulaştı. Suçluların büyük bir kısmının, daha güvenli olduğu gerekçesiyle Irak Kürt Bölgesi’ne gönderildiği öğrenildi.

Bu rakam suçluların yakalanması açısından sevindirici olsa da bu kadar DAEŞ’linin hapishanelerde olmasının, Irak ve Kürt Bölgesi’nin sırtında büyük bir maddi yük oluşturduğu belirtiliyor.

Foreign Affairs dergisinin haberinde, Musul operasyonunun devam etmesi nedeniyle bu sayının daha da yükselebileceğine dikkat çekildi.

DAEŞ’li başına 250 dolar Eski asayiş müdürü Dıler Agid, cezaevlerinde tutulan her DAEŞ’linin günlük ortalama masrafının 250 doları bulduğunu ifade etti.

Kişi başına günlük yemek masrafının 42 dolar olduğunu söyleyen Agid, ayrıca güvenlik, gözetleme ve tedavi harcamalarının maliyetli olduğunu vurguladı.

Tutuklanan DAEŞ’lilerin birçoğunun yaralı olduğu ve tedavileri için ciddi harcamalar yapıldığı kaydedildi.

Daha önce yakaladıkları DAEŞ’li bir canlı bombayla ilgili ise Agid, “Kendini patlatırken bir sorun yaşamıştı ve vücudunda ağır yaralar açılmıştı. Tam bir ay tedavinin ardından mahkemeye çıkabildi” dedi.

Süleymaniye’deki Selama Cezaevi görevlisi Şivan Burhan, görevli olduğu hapishanenin kapasitesinin bin kişilik olduğunu ancak DAEŞ’li tutukluların sayısının yüksek olması nedeniyle bin 200 tutuklunun burada tutulduğunu belirtti.

Burhan, “Uluslararası yardım örgütlerinden destek istedik çünkü masrafları ve ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyoruz. Ne yazık ki sadece Kızılhaç bir kez bu çağrımıza yanıt verdi. Diş fırçası ve eşofman gönderdiler” şeklinde konuştu.

Irak Hükümeti ekonomik kriz nedeniyle bazı cezaevlerini kapatma kararı aldı.Bazı ülkeler, DAEŞ’li vatandaşlarını teslim alıyorlar ancak Rusya ve Tacikistan gibi bazı ülkeler ise geri kabule yanaşmıyor. Bu durumda da tutukluların yargılanması için tercümana ihtiyaç duyuluyor.

Diğer mahkumları etkiliyorlar



DAEŞ’lilerin hapishanelerde sayılarının artması, diğer mahkumlarla iletişim kurmalarıın önünü açtı. Örgütün cezaevlerinde etkin olmasının, başka sıkıntılara kapı aralamasından endişe ediliyor.

Selama Cezaevi’nde 6 ay tutuklu kalan bir kişi, dergiye verdiği demeçte, “DAEŞ’lilere hayran kaldım. Dinimi onlardan öğrenmek istedim” diyor.

Irak ve Kürt Bölgesi’ndeki yetkililer de tam da bu DAEŞ’linin dile getirdiği durumdan endişe duyuyor. Hapishanelerin DAEŞ’lilerin eğitim merkezine dönüşmesi uzak ihtimal değil.