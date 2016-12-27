Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ve işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen illegal Yahudi yerleşim birimlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasını talep eden kararı, "barışa darbe" olarak nitelendirdi.

İsrail Devlet Radyosunun haberine göre, yeni yıl kutlamaları nedeniyle farklı Hristiyan mezheplerinin temsilcilerini kabul eden Rivlin, burada yaptığı açıklamada, "BMGK'nın Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulmasına ilişkin kararı, Filistin ve İsrail arasındaki barış ve güvene darbe niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un İsrail ve Filistin ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması konusunda söylediklerine dikkati çeken Rivlin, uluslararası topluma iki taraf arasında güven inşa edilmesi ve anlaşmazlığa çözüm bulunması için çalışma çağrısında bulundu.

Rivlin, ülkesinin Kudüs'te bütün dinlere ibadet özgürlüğü tanıdığını savundu.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar, geçen hafta cuma 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti.

BM Güvenlik Konseyinden söz konusu kararın geçmesinde, şimdiye kadar İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD'nin ilk defa çekimser oy kullanması etkili olmuştu.