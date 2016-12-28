Amerika'nın New York şehrinde Manhattan caddesi üzerindeki Trum Towers bomba paniği yüzünden tahliye edildi. Haber ajansı AP'nin verdiği bilgilere göre, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a ait olan New York City'deki Trump Tower şüpheli bir çanta nedeniyle polis ekipleri tarafından boşaltıldı. İlk gelen bilgilere göre çantanın içinden çocuk oyuncakları çıktığı belirtildi.
ABD'deki Trump Towers'da şüpheli paket paniği
28.12.2016 - 01:27 | Son Güncelleme: 28.12.2016 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin New York şehrinde bulunan Trump Towers binasında şüpheli paket paniği yaşandı
Etiketler : abd,trump towers,şüpheli paket,
432912 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/432912.aspx
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