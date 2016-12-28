Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika'nın New York şehrinde Manhattan caddesi üzerindeki Trum Towers bomba paniği yüzünden tahliye edildi. Haber ajansı AP'nin verdiği bilgilere göre, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'a ait olan New York City'deki Trump Tower şüpheli bir çanta nedeniyle polis ekipleri tarafından boşaltıldı. İlk gelen bilgilere göre çantanın içinden çocuk oyuncakları çıktığı belirtildi.