Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, İtalyan petrol ve gaz şirketi Eni ile Mısır'ın Akdeniz'deki karasularında yer alan "Zuhr" doğalgaz yatağında arama faaliyetleri için anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Molla, Ağustos 2015'te bulunan Akdeniz'deki en büyük doğalgaz yatağı Zuhr'da, yaklaşık 30 trilyon ayak küp (yaklaşık 2,7871 trilyon metreküp) doğalgaz rezervi olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.

Arama çalışmalarının 2017 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını aktaran Molla, doğalgazın yanı sıra petrol de bulunması durumunda bu bölgenin "asrın kuyusu" olacağına dikkati çekti.

Doğalgaz yatağına yatırım yapmanın kazançlı olduğunu anlatan Molla, Rus şirketi Rosneft'in Eni'den hisse satın aldığını kaydetti.

Molla, bakanlığı ile Eni arasında herhangi anlaşmazlığın bulunmadığını sözlerine ekledi.