Afganistan'da Bamyan Milletvekili Fakur Behişti'nin, başkent Kabil'de uğradığı bombalı saldırıda yaralandığı bildirildi. Yetkililer, Kabil'in 6. bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın Behişti'nin makam aracı geçerken patlatıldığını açıkladı.
Suikast girişiminde Behişti yaralanırken, koruması hayatını kaybetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Son dakika... Kabil'de milletvekiline canlı bomba saldırısı
28.12.2016 - 09:02 | Son Güncelleme: 28.12.2016 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın başkentindeki kalabalık bir bölgede kendini havaya uçuran intihar saldırganı, patlamaya yol açtı. Saldırıda milletvekili yaralandı, koruması öldü.
Afganistan'da Bamyan Milletvekili Fakur Behişti'nin, başkent Kabil'de uğradığı bombalı saldırıda yaralandığı bildirildi. Yetkililer, Kabil'in 6. bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın Behişti'nin makam aracı geçerken patlatıldığını açıkladı.
Etiketler : afganistan,kabil,patlama,
432971 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/432971.aspx
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