Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesindeki varlığına ilişkin, "ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı PKK'nın Sincar'da herhangi bir rolü olmamalı. PKK'nın oradan çekilmemesini uzlaşmanın önündeki ana engel olarak görüyoruz." dedi.

Toner, Dışişleri Bakanlığındaki günlük basın toplantısında, Irak ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sincar'da aktif olan tüm grupların bölgenin yerel unsurlarının yerlerine dönebilmesi için gerekli siyasi uzlaşı sürecine saygı duyması gerektiğine işaret eden Toner, Bağdat ile Erbil yönetimlerini bu konuda yakın iş birliği ve koordinasyon için teşvik ettiklerini de belirtti.

BAĞDAT HÜKÜMETİNE...

Toner, "İnanıyorum ki hükümet (Bağdat hükümeti) de Sincar'da istikrarın sağlanması ve PKK'nın varlığının doğurduğu sorunlar konusunda endişelerimizi paylaşıyordur." ifadesini kullandı.

BARZANİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "PKK'nın Şengal'de işi yok." açıklamasını yapmıştı. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani de geçen hafta yaptığı açıklamada, PKK'nın Sincar'dan çekilmemesi halinde "askeri güce" başvurabilecekleri uyarısında bulunmuştu.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırmasını bahane ederek bölgeye yerleşmişti.

'İTİRAF EDİYORUZ'

Türkiye'nin DEAŞ'tan petrol satın aldığı yönündeki iddiaların ardından ABD'nin Ankara'dan özür dilemesiyle ilgili soru üzerine Toner, konuyla ilgili bir bilgiye sahip olmadığını dile getirdi.

Daha önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ise Türkiye'nin DEAŞ'tan petrol satın aldığı yönündeki iddialarının sonucunda, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Türkiye'den özür dilemesine ilişkin, "İlk aşamadaki bazı değerlendirmelerimizin hedeften şaştığını fark ettik. Hata yaptığımızda bunu itiraf ediyoruz. Başka bazı hükümetlerin de böyle davranmasını umut ediyoruz." demişti.