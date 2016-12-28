Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Devlet Konseyi Din İşleri İdaresi Direktörü Vang Zuo’an, başkent Pekin’de düzenlenen Katolik Kilisesi 9. Ulusal Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Vatikan ile daha fazla konuda fikir birliği sağlamak ve farklılıkları kucaklamak için yapıcı diyalog kurmayı arzu ettiklerini söyledi.

Vatikan’a, ikili ilişkileri iyileştirmek için "pragmatist ve esnek tutum benimsemesi" çağrısında bulunan Vang, Çin’in ikili ilişkilerde tutarlı ve net olduğunu ifade etti.

Pekin hükümeti, Vatikan'ın Çin'e atadığı piskoposları tanımıyor. Vatikan da papalığın atadığı piskoposların Pekin yönetimi tarafından tanınmasını talep ediyor.

Ülkedeki Katolik piskoposları kendisi seçmek isteyen Çin, ilgili görevlendirmelerin Vatikan tarafından yapılmaya çalışılmasını içişlerine müdahale olarak görüyor.

Vatikan, Çin Komünist Partisinin 1949’da iktidara gelmesinin ardından resmi ilişkilerini Tayvan üzerinden sürdürmüş, Vatikan’ın resmi temsilcisi Çin Ana Kıtası'ndan uzaklaştırılmıştı.