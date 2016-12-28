Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PYD'nin sözcülerinden Telal Silo, ABD'nin Suriyeli muhaliflere uyguladığı silah kısıtlamalarını azaltarak, kendilerine MANPAD'ların verilmesini istedi.

TÜRK F-16'LARINA KARŞI KULLANACAKLAR

Silo "Şu anda bizi hedef alan hava saldırıları yok ancak ileride olabilir. Ve bu nedenle onlardan bunu istiyoruz " dedi.

"İleride olabilir" denilen saldırılar hakkında isim verilmese de Türk F-16'ların düzenleyeceği operasyonlar kastediliyor. Çünkü TSK, El Bab'ın DEAŞ'tan alınmasının ardından Münbiç operasyonu başlatılacak.

KISITLAMA KALDIRILMIŞTI

Daha önce Suriyeli muhalifleri MANPAD'lar ile silahlandırma konusunda çekingen davranan ABD yönetimi 8 Aralık'ta bu konudaki kısıtlamayı kaldırmıştı.