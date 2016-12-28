Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Abdullah El Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi’ne göre, İsrail makamları, 2016'da Filistinlilere ait 488 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan 535 tesisi yıktı.

Merkezden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail’in yıkım faaliyetleri nedeniyle çoğunluğu çocuk bin 620 Filistinli yerinden oldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 657 ev ve iş yeri sahibine yıkım uyarısı gönderdiği belirtildi.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi Filistinlilerin C bölgesinde inşaat yapmasını neredeyse imkansız kılıyor. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te 200 bini aşkın, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası toplum, İsrail’in işgalindeki bu topraklarda bulunan Yahudi yerleşim birimlerini illegal kabul ediyor.