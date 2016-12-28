Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in 27 Aralık 2008’de "Dökme Kurşun Operasyonu" adı altında Gazze'ye başlattığı saldırının sekizinci yılı münasebetiyle askeri geçit töreni düzenledi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Tevfik Ebu Naim, Meçhul Asker Meydanı'nda gerçekleştirilen törende bir konuşma yaptı.

Güvenlik güçlerinin Gazze'ye düzenlenen üç savaşta da ağır darbeler almasına ve şehitler vermesine rağmen tüm engelleri aştığını ifade eden Naim, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı kabul edilemez ablukaya rağmen bizler tüm şartlara hazırlıklı olmak için çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı işgalciler ve destekçilerinin karşısında güçlü bir set olarak durmaya ve direnişi desteklemeye devam edecektir." dedi.

Dökme Kurşun Operasyonu

İsrail, Gazze Şeridi'ne, 27 Aralık 2008'de başlattığı ve 18 Ocak 2009'da sonlanan saldırılarına 'Dökme Kurşun Operasyonu' ismini vermişti. İzzeddin el-Kassam Tugayları da bu operasyonu hakla batılın mücadelesi olarak gördüğü için 'Furkan Savaşı' olarak adlandırmıştı.

Kanlı savaşın ilk gününde İsrail 80 uçakla Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi. İlk saldırıda çoğu asker ve polis 200 Filistinli yaşamını yitirdi.

Başta İzzeddin el-Kassam Tugayları olmak üzere Filistin direniş örgütleri de el yapımı silah ve roketlerle İsrail'in Gazze sınırına yakın bölgelerini hedef aldı.

İsrail'in saldırılarda uluslararası toplumun da tepkisini çeken, fosfor bombası ve seyreltilmiş uranyum gibi konvansiyonel olmayan silahlar kullandığı, savaşta hayatını kaybedenler üzerinde yapılan incelemeler sonucu bazı Avrupa merkezli kurumlar tarafından belgelendi.

1000 ton civarında patlayıcı kullanıldı

Yine bazı Batılı kuruluşlar, bin 436 Filistinlinin öldüğü ve 5 bin 400'ünün yaralandığı savaşta İsrail'in yaklaşık bin ton patlayıcı kullandığını açıkladı. Ayrıca Gazze Şeridi'nde 4 bin 100'den fazla evin tamamen kullanılamaz hale geldiği, 17 bin evin ise hasar gördüğü belirtildi.

İsrail yönetimi ise 10'u asker 13 İsraillinin saldırılarda hayatını kaybettiğini, 300 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Filistin direniş örgütleri ise 100'den fazla İsrail askerinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

Saldırılar, 21 günün ardından İsrail'in tek taraflı ateşkes ilan etmesi sonrasında, Hamas'ın İsrail askerlerinin çekilmesi için 1 haftalık ateşkes ilan etmesiyle sonlandı.