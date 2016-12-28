Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan Milli Güvenlik Danışmanı Muhammed Hanif Etmer, Rusya ve İran'ın Taliban örgütünün silahlı kanadıyla temas halinde olduğunu belirtti.

Afganistan'da yayın yapan Radyo Azadi'ye konuşan Etmer, "Moskova ve Tahran, Taliban'ın silahlı kanadıyla temas halinde ancak bu temaslar barışı sağlamak için kullanılmalı." dedi.

Terörle mücadelede ülkeler arasındaki koordinasyon sayesinde başarıya ulaşılabileceğini dile getiren Etmer, "Terörle mücadele DEAŞ, Taliban ya da başka bir radikal gruba karşı yapılıyorsa bu hususta Afganistan hükümetiyle iş birliği yapılmalıdır." diye konuştu.

Etmer, bu örgütlerle farklı amaçlarla bağlantı kurulmasına karşı uyarıda bulunurken, "Taliban ya da diğer radikal gruplarla barış dışında herhangi bir amaç için ilişki kurulması bizim açımızdan doğru veya dostça bir davranış değildir." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetimi tarafından Taliban'la temasta olunduğuna ilişkin bir açıklama yapılmazken, Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Alexander Mantytskiy, iki hafta önce yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki siyasi temsilciliklerimiz ve Orta Asya'nın güvenliği için Taliban ile irtibat halindeyiz." demişti.

Mantytskiy, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, İran, Pakistan ve Çin gibi ülkelerin de Taliban ile irtibat halinde olduğunu öne sürmüştü.