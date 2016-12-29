Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DAEŞ'e yönelik El Bab operasyonunda TSK unsurlarının desteği altındaki ÖSO güçlerinin ilerleyişi sürerken Rus ordusuna ait savaş uçaklarının ilk kez DAEŞ'i vurduğu bildirildi. Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes anlaşması sonrası saldırıların süreceği belirtiliyor.

EL BAB'DA SONA DOĞRU

El Bab'daki operasyonda terör örgütü DAEŞ'e ağır darbe vuran TSK unsurları ilerleyişini sürdürürken kentte kısa süre içerisinde kontrolün sağlanması bekleniyor. TSK ve ÖSO güçlerinin karadan ilerleyişine Türk savaş uçakları ve topçu birlikleri de destek veriyordu.

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