Motosiklet, kendilerine yeşil ışık yanınca ilerleyen iki motosiklete çarptı. Kazada, görüntüleri kask kamerasıyla kayda alan kişi hafif olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
Işık ihlali zincirleme motosiklet kazasına yol açtı
29.12.2016 - 16:54 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kolombiya’nın başkenti Bogota’da ışık ihlali yapan motosiklet, feci bir kazaya yol açtı.
Etiketler : kolombiya,bogota,mokosiklet,kaza,
433418 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/433418.aspx
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