Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
Rusya'dan ABD'ye yanıt: Aynı şekilde karşılık vereceğiz
29.12.2016 - 23:36 | Son Güncelleme: 29.12.2016 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.
Etiketler : Rusya Parlamentosu,ABD,
433512 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/433512.aspx
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