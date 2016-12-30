Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre Yunanistan'da meydana gelen depremin sabah saat 04:56 sıralarında 4.3 şiddetinde kaydedildiği bildirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre Yunanistan'da meydana gelen depremin akşam saat 04:56 sıralarında 4.3 şiddetinde kaydedildiği bildirildi. Yaşanan depremin bölgede kısa süreli paniğe neden olduğu, 4.3 şiddetindeki deprem yerin yaklaşık 5 kilometre kadar derinlerde meydana geldiği ifade edildi.