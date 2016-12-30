Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında bir Filistinli kadın vuruldu.

İsrail polis sözcüsü Micky Rosenfeld, Filistinli kadının bıçaklı saldırı girişiminde bulunduktan sonra vurulduğunu yazılı açıklamayla duyurdu. Kadın, yaralı olarak gözaltına alındı.





Filistin tarafından henüz olayla ilgili bir açıklama gelmiş değil.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), aldığı son kararla İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklardaki yerleşim birimi inşaatlarını derhal ve tamamen durdurmasını istemişti. Söz konusu karar, saldırının gerçekleştiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı da kapsıyor.





İsrail güçleri bir yılı aşkın süredir bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu veya aracıyla Yahudi yerleşimcilere çarptığı iddiasıyla Filistinlileri öldürüyor. İnsan hakları örgütleri İsrail'i, Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla suçluyor. İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.









