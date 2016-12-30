Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın ateşkesi gözlemlemekte kararlı olduğunu Putin'e ilettiği belirtildi.

Esad Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşmelerin Suriye krizinin nihai çözümü için önemli bir adım olacağını da söyledi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ SURİYE GÜNDEMİYLE TOPLANACAK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Suriye gündemiyle bugün bir araya gelecek.

Kapalı oturumda Suriye'deki ateşkesin görüşülmesi bekleniyor. Rus TASS ajansına konuşan diplomatik kaynaklar, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi desteklemek için bir tasarı sunabileceğini söyledi.

Türkiye ve Rusya'nın garantörü olduğu ateşkes anlaşması sabaha karşı 01.00'de başladı.