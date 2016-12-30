Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya’da aşırı sürat yapan bir motosikletli, önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapınca, kontrolden çıkarak yol kenarındaki anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı metrelerce sürüklenirken, bu feci kaza görüntülere de yansıdı.