Brezilya’da aşırı sürat yapan bir motosikletli, önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapınca, kontrolden çıkarak yol kenarındaki anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı metrelerce sürüklenirken, bu feci kaza görüntülere de yansıdı.
Motosiklet anne ve kızına böyle çarptı
30.12.2016 - 12:00 | Son Güncelleme: 30.12.2016 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kontrolden çıkan motosiklet anne ve kızına böyle çarptı.
Etiketler : motosiklet,brezilya,
433660 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/433660.aspx
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