Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'e sunulan listedeki diplomatlardan 31'inin, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde, dördünün ise St. Petersburg'daki ABD Konsolosluğu'nda görevli olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ayrıca Moskova'daki iki binanın ABD'li diplomatlar tarafından kullanılmasının yasaklanmasını teklif ettik" ifadelerini kullandı. Lavrov, söz konusu iki yerin, ABD'li diplomatların dinlenmek için kullandığı Moskova yakınlarındaki "Serebryanıy Bor" tesisi ve bir depo olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı, "Mütekabiliyet diplomasi ve uluslararası ilişkilerde kanundur" dedi. Ancak Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın teklifini kabul etmeyerek, "Rusya'da görevli hiçbir ABD'li diplomatın sınır dışı edilmeyeceğini" söyledi.

ABD'NİN ALDIĞI YAPTIRIM KARARLARI

ABD dün akşam, Rusya'nın bilgisayar korsanlığı yoluyla başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle 35 Rus diplomatı "istenmeyen adam" ilan etmişti. Rusya'nın Washington Büyükelçiliği ve San Fransisco Konsolosluğu'nda çalışan diplomatlara ve ailelerine ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verilmişti. ABD yönetimi ayrıca, Maryland ve New York'ta Rus görevlilerce "istihbarat bağlantılı amaçlarla" kulanıldığını öne sürdüğü iki yerleşkenin boşaltılmasını istemişti.

LAVROV: ABD'NİN İDDİALARI TEMELSİZ

Lavrov, Moskova'nın, Obama yönetiminin yaptırımlarını cevapsız bırakmayacağını belirterek, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının temelsiz olduğunu söyledi. Lavrov, ABD'nin kapatma kararı aldığı New York ve Maryland'deki Rus yerleşkelerinin, çocukların tatil yapması için kullanıldığını ve "casus yuvaları" suçlamalarını gülünç bulduğunu sözlerine ekledi.