Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında 2017 yılının barış ve çözüm yılı olmasını diledi.

2016 yılında dünyada birçok yönüyle kötü olaylar yaşandığını belirten Akıncı, "2016 yılında terör eylemlerinin, çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de masum insanların canını almaya devam ettiğini de gördük. Türkiye’de ayrıca 15 Temmuz günü başarısız bir darbe girişimi de yapıldı. Tüm bu olumsuzluklar yaşanırken, bizler Kıbrıs’ta yıllardır çözümsüz kalan sorunumuza çare üretmek için var gücümüzle uğraştık." diye konuştu.

Halka verdiği söze uygun olarak adada kalıcı barışın koşullarını yaratma gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Akıncı, 2017 yılının barındırdığı olası olumsuz gelişmeleri de dikkate alarak, 2016 yılı sonunu çözüm çerçevesinin ortaya çıkarılması açısından bir hedef olarak öngördükleri kaydetti.

Önemli bir fırsat oluşturuldu



Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'ta devam edem müzakereler kapsamında varılan noktada 2016 sonu olmasa da 2017’nin Ocak ayının hemen ilk yarısında, arzu ettikleri çözümün çerçevesini çizebilmek adına İsviçre'nin Cenevre kentinde tüm ilgili tarafların yer alacağı Kıbrıs zirvesinin toplanması ile önemli bir fırsat yaratıldığını vurguladı.

Bu noktaya varılmasında Kıbrıs Türk tarafı olarak olumlu ve yapıcı katkılarının rolünün büyük olduğuna işaret eden Akıncı, şunları kaydetti:

"Birçok konuda ilerlemeler olduğu gibi, henüz çözüm bekleyen ayrılık unsurlarının olduğu da bir sır değildir. Cenevre'de iki taraf, 11 Ocak’ta kendi haritalarını ortaya koyacak ve hemen ertesi gün 12 Ocak’ta ise üç garantör ülkenin de katılımı ile güvenlik ve garanti konularının ele alınmasına başlanacaktır. Cenevre’de nasıl bir sonucun ortaya çıkacağını şu anda söyleyebilecek konumda değiliz. Kıbrıs Türk tarafı olarak, tüm politik isteklilik ve kararlılığımızla mutabık kalınan parametreler çerçevesinde iki kesimli, iki toplumlu, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı federal birleşik yeni bir Kıbrıs’ı oluşturmak için Cenevre’ye gideceğiz.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, diğer toplumun meşru haklarını da görmezden gelmeyen ama kendi toplumsal haklarını da sonuna kadar savunan bir anlayış ve kararlılıkla İsviçre'de olacaklarını belirterek, Cenevre'de her iki toplumun eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayacakları bir çözümü sağlamak için çaba harcayacaklarını dile getirdi.

Bugüne kadar olduğu gibi, bu çabada da Türkiye ile yakın işbirliği ve istişare içinde olacaklarına değinen Akıncı, Cenevre’deki gelişmeler eğer arzu ettikleri gibi olumlu gelişir ve tarafların üzerinde uzlaştığı bir çerçeve ortaya çıkarsa, bunun sonrasında bu çerçevenin içinin doldurulmasına sıra geleceğini sözlerine ekledi.