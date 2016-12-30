Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Perşembe gecesi geç saatlerde Burke Lakefront Havaalanı'ndan kalkan ve Columbus yönüne giden Cessna Citation 525 tipi küçük uçakta üç çocuk ve üç yetişkinin bulunduğu açıklandı.

Uçağı, bir içecek firmasının CEO'su John T. Fleming'in kullandığı ve kendisinin deneyimli bir pilot olduğu bildirildi.

Federal Havacılık İdaresi Sözcülüğü de açıklamasında, uçağın yerel saatle 22:15'te havalandığını belirtirken, Kıyı Güvenliği, uçağın hava trafiği kontrol merkezinden saat 23:30 civarında kaybolduğunun bildirildiğini kaydetti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gölde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmalara destek vermek amacıyla Detroit'ten de bir arama kurtarma gemsinin uçağın kaybolduğu bölgeye gittiği belirtildi.

ABD'nin Cleveland kenti yakınında Erie Gölü üzerinde, içinde 6 kişinin bulunduğu bir uçak kayboldu.