Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Barack Obama’nın görev süresinin dolmasına sayılı günler kala ABD’nin, başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları sebebiyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Washington ve Moskova arasında en gergin dönemlerden biri yaşandı. Karara Rusya’dan tepki yağdı. Devlet Duması Dış İşler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çapa “Bunlar, yönetimimizin ABD’nin yeni idaresiyle, Donald Trump’la ilişki kurmasını zorlaştırmak isteyen Obama takımının bir nevi can çekişmesine benziyor” dedi. Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy “Gerçek paranoyanın belirtileri. Hiçbir delilleri yok, asılsız iddialar. Bu kararın tam da Suriye’de barışçıl çözüm için adım atıldığı günde açıklanması sembolik” derken Rusya Federasyon Konseyi Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev “Obama, giderayak Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri bu bozma hakkına sahip değil” ifadelerini kullandı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “Rusya’da görev yapan 35 ABD’li diplomatı sınır dışı edelim” teklifinde bulundu. Ancak Putin, “Uluslararası geleneklere dayanarak Rusya, ABD’nin yaptıklarına uygun cevap verme hakkına sahip. Ancak ABD’nin yaptıklarına cevaben hiç kimseyi sınır dışı etmeyeceğiz. ABD’nin aldığı yaptırım kararı gelecekteki Rusya-ABD ilişkilerini provoke etmeye yönelik. Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik adımlarımız, Trump’in izleyeceği politikaya bağlı” dedi.