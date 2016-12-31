Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 129. gününde terör örgütü DEAŞ, El-Bab’da büyük darbe yedi. Bölgeden gelen bilgilere göre DEAŞ’ın, Rakka’dan El-Bab’a gönderdiği sözde üst düzey emirlerinden Ebu Husen Tunusi’nin de aralarında bulunduğu konvoy, Türk uçaklarının önceki gün düzenlediği hava operasyonunda vuruldu. Tunusi’nin içinde bulunduğu araç ve konvoyundaki korumalarının da etkisiz hâle getirildiği öğrenildi. Rakka’da etkili olan kritik isimleri arasında yer alan Tunusi’nin, özel olarak seçilip El-Bab’a gönderildiği kaydedildi. Terör örgütünün Tunusi’yi El-Bab’a göndermesi, DEAŞ’ın buraya verdiği önemi işaret ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada ise, El-Bab ve Daglabash bölgelerine düzenlenen hava harekâtında 26 terörist etkisiz hâle getirildi. TSK’dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ’a ait 222 hedef ateş altına alındı. Atışlar sonucu, teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlar da imha edildi.



TSK: RUSYA DA VURDU

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonuna ait savaş uçakları da önceki gün El-Bab ve güneyindeki terör örgütü DEAŞ hedeflerine 3 defa hava harekâtı düzenlendi. Hava harekâtında 12 DEAŞ militanı öldürüldü. Öte yandan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince düzenlenen operasyonda ise, DEAŞ’ın liderlerinden Ebu Candal, Suriye’deki Tabka Barajı yakınlarında öldürüldü. Ebu Candal’ın, Palmira’nın geri alınmasında rol oynadığı açıklandı.



129 GÜNDE 1.294 DEAŞ MİLİTANI ETKİSİZ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 24 Ağustos’ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı’nda bugüne kadar 1.171’i ölü, 117’si yaralı ve 6’sı yakalanarak olmak toplam 1.294 DEAŞ’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Ayrıca 291’i ölü, 4’ü yaralı ve 11’i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 terörist de etkisiz hâle getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 883 hedefe, 965 bomba atıldı. Ayrıca tespit edilen 2392 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın imha edildi.