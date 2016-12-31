Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz gazetesi Guardian, ateşkesle ilgili haber ve yorumlara sayfalarında geniş yer verdi. Guardian gazetesinin manşeti, “Rusya Suriye’de ateşkesi sağlarken, ABD dışlandı” oldu. Haberden bazı satırlar şöyle: Anlaşmaya varılmasını sağlayanlara bakıldığında, ABD’nin eksikliği net şekilde görülüyor. Geçtiğimiz aylarda Moskova Suriye’deki askerî ve diplomatik girişimlerini artırırken, ABD süreçten dışlanmıştı... ABD’nin müzakerelerde olmaması, bir anlamda Rusya ve Türkiye’nin Washington’un Suriye’ye yönelik olarak izlediği politikalardan duydukları hayal kırıklığının bir sonucu.

Times gazetesi ise “Putin, Erdoğan’la anlaşma sonrası Suriye’de savaşın sona ermesi çağrısı yapıyor” başlığını kullandı. Gazete, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG’yle ilişkisi sebebiyle ABD’yi ‘terörizmi desteklemekle’ suçluyor” diye de yazdı.