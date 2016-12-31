Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 yılı aşkın bir süredir iç savaşın yaşandığı Suriye’de, dengeler yeniden şekillenmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in; son günlerdeki yoğun ikili temaslarının ardından büyük bir trajediye sahne olan Suriye’de barış ortamının tesisi için bir umut doğdu. Türkiye-Rusya-İran arasındaki diplomasi sonucunda Halep’te ateşkesin ilanı sağlanmış ve siviller tahliye edilmişti. Bu diplomatik atağın devamı olarak 30 Aralık saat 00.00 itibariyle Suriye genelinde muhalif gruplar ile rejim güçleri arasında ateşkes ilan edildi. Muhaliflerin garantörü Türkiye, rejimin garantörü Rusya oldu.

Eşgüdümlü hava harekâtı

Ateşkesin ilanının ardından Rus kuvvetleri ile koordineli hava harekatlarının başlatılması dikkati çekti. Türkiye ile Rusya arasında askeri, istihbari ve diplomatik nitelikte oluşturulan kırmız hat, son günlerde yoğun şekilde işletilmeye başlandı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin savaş uçakları, El Bab’ın kuşatılmasından bu yana bölgede DAEŞ’e yönelik hava operasyonları düzenlemiyor. Ateşkes ve Türkiye ile Rusya arasındaki son 10 gün içindeki yoğun temasların ardından Rus savaş uçakları, El Bab’taki DAEŞ hedeflerine hava saldırısı düzenledi. Türk savaş uçakları kuzeyden Rus savaş uçakları ise güneyden El Bab’taki DAEŞ hedeflerini bombaladı.

El Bab’tan sonra Menbic

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde Türkiye kontrolü sağlarken, Halep ile rejimin elinde bulunan bölgeler de Rusya’nın denetimi altına girdi. İran da, bazı bölgelerde kontrolündeki Şii milis grupları yoluyla önemli aktörlerden biri oldu. Rakka ile Menbic bölgeleri de, Suriye’deki güç satrancında önemli yerler haline geldi. ABD’li yetkililer ile birlikte Menbic bölgesinde incelemede bulunan Türk uzmanlar, terör örgütü YPG/PYD’nin Türkiye’ye daha önce söz verildiği gibi Fırat’ın batısına çekilmediğini tespit etti. Türk ordusu, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda yer alan Türk birliklerine Menbic ve Afrin’den yönelecek YPG tehditine karşı da askeri önlem aldı. Türk birlikleri ve ÖSO unsurları, El Bab operasyonunun tamamlanmasının ardından Menbic’e doğru ilerleyecek. Rusya’nın, Astana’daki müzakerelerde PYD’nin yer almamasını kabul etmesi de, yeni güç dengesi içinde dikkat çekici bulundu.

ABD’nin yardım ve planlaması altında ağırlığını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri unsurları ise Rakka’ya doğru ilerliyor.

Türk topçusu susmadı

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda dün 129. gün geride kaldı. Dün Sabah saatlerine kadar yaşanan gelişmelere göre; ÖSO unsurları, Türk topçusunun yoğun ateş desteği altında El Bab içindeki harekatına devam etti. Türk topçusu, 222 DAEŞ hedefini yoğun ateş ile baskı altına aldı. Teröristler tarafından kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları da kullanılamaz hale getirildi.

Havadan bombardıman

Türk savaş uçakları, El Bab ve Daglabash’da bulunan 17 DAEŞ hedefini bombalayarak imha etti. Teröristler tarafından kullanılan 13 savunma/silah mevzii, bir zırhlı araç, bir bombalı araç ve üç bombalı araç imal yeri bombalanarak işe yaramaz hale getirildi.

İlk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğu 26 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Patlayıcı uzmanı Türk timleri, teröristlerden temizlenen yerlerde tuzaklanmış 31 el yapımı patlayıcıyı imha etti.

Bir şehit 5 yaralı

Harekattan acı bir haber de geldi. DAEŞ teröristlerinin Al Azrak güneyindeki Türk birliğine yönelik saldırısı sonucu bir Türk askeri şehit düştü. Beş asker de yaralandı. Rus savaş uçakları da, El Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine üç kez hava harekâtı düzenledi, 12 terörist öldürüldü.

DAEŞ’in emiri vuruldu

Bölgedeki kaynaklardan gelen bilgilere göre; önceki gün düzenlenen hava saldırısında DAEŞ’in sözde Emirlerinden Ebu Husen Tunusi de içinde bulunduğu araçla ve korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Ebu Husen Tunusi Rakka’da etkili olan baş teröristlerden biriydi. Tunusi, El Bab bölgesine özel olarak seçilip gönderilmişti. Bu da DAEŞ’in El Bab’a verdiği önemin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.