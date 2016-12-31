Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntülerin adresi Çin. Şeridinden çıkan bir otomobil, otobüsle kafa kafaya çarpışıyor. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken otobüste bulunan 2 kişiyse yaralanıyor.

Yolcuların büyük panik yaşadığı o anlar otobüsteki kameralar tarafından saniye saniye böyle kaydediliyor.