Görüntülerin adresi Çin. Şeridinden çıkan bir otomobil, otobüsle kafa kafaya çarpışıyor. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken otobüste bulunan 2 kişiyse yaralanıyor.
Yolcuların büyük panik yaşadığı o anlar otobüsteki kameralar tarafından saniye saniye böyle kaydediliyor.
Otomobil ile otobüs böyle çarpıştı
31.12.2016 - 11:13 | Son Güncelleme: 31.12.2016 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Otomobil ile otobüs çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Görüntülerin adresi Çin. Şeridinden çıkan bir otomobil, otobüsle kafa kafaya çarpışıyor. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken otobüste bulunan 2 kişiyse yaralanıyor.
Etiketler : otomobil,otobüs,kaza,
433935 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/433935.aspx
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