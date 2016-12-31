Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki ayrı noktada gerçekleştirilen saldırının hedefinde Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde yer alan bir pazar yeri vardı. Patlama sonucu 21 kişi öldü, 40'tan fazla yaralı var. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Terör örgütü DAEŞ, Bağdat'ta düzenli olarak bombalı saldırı ve canlı bomba eylemleri gerçekleştiriyor.