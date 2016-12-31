İki ayrı noktada gerçekleştirilen saldırının hedefinde Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde yer alan bir pazar yeri vardı. Patlama sonucu 21 kişi öldü, 40'tan fazla yaralı var. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Terör örgütü DAEŞ, Bağdat'ta düzenli olarak bombalı saldırı ve canlı bomba eylemleri gerçekleştiriyor.
Bağdat'ta bombalı saldırı: 21 ölü
31.12.2016 - 11:26 | Son Güncelleme: 31.12.2016 - 11:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın başkenti Bağdat'tan saldırı haberi geldi. İlk belirlemelere göre 21 ölü var.
Etiketler : bağdat,ırak,
433944 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/433944.aspx
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