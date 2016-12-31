Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova-Türkiye ilişkileri, 15 Temmuz darbe girişimi, son dönemde gelişmekte olan Türkiye-Rusya ilişkilerinin Balkanlar'a etkisi ve Türkiye ziyaretine ilişkin, AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu.

Thaçi, söz konusu ziyaretin, Kosova Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğunu vurgulayarak, "Priştine ile Ankara arasındaki ilişkiler mükemmel. Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kosova'nın tanınması ve uluslararası kurumlara üyeliği yolunda verdiği önemli destekten dolayı teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Kosova ile Türkiye arasındaki işbirliği gelecekte de stratejik bir şekilde siyaset, ekonomi, sosyal ve kültürel alanlarda devam edecek." diye konuştu.

"Türk makamlarının daha önce ifade ettiği endişeler noktasında da dikkatliyiz"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı değerlendirmede Thaçi, şu ifadeleri kullandı:

"Kosova, Türkiye'deki meşru kurumlara yapılan saldırıların olduğu o kara geceyi endişeyle karşıladı. Ben o gece Kosova kurumları ve halkı adına, hiçbir tankın veya şiddetin halkın özgürlük, haklar ve demokratik kurumlar doğrultusundaki iradesini ezemeyeceğini ifade ettim. Kosova, Türkiye'nin meşru kurumlarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istikrar çabalarının yanında durmuştur. Türkiye’yi, dünyanın diğer yerlerindeki meşru kurumlarını, barışı ve güvenliği istikrarsızlaştıracak saldırılarda bulunan terörist unsurlar, Kosova tarafından da terörist olarak değerlendirilmektedir. Biz bu yönde taviz vermeyeceğiz. Aynı şekilde Türk makamlarının daha önce ifade ettiği endişeler noktasında da dikkatliyiz. Kosova anayasası ve kanunlarına göre hareket edeceğiz. Kurumlarımız doğru, hukuki ve yasal olarak cevaplarını verecektir."

Thaçi, FETÖ'nün Kosova yapılanması hakkında, "Kosova'da bu tür şüpheli unsurların doğrulanması ve araştırılması yönündeki sürece başlamış bulunmaktayız. Eminim ki kurumlarımız anayasal çerçevede karar verecektir." dedi.

"Rusya ve Kosova arasındaki ilişkiler doğrudan gerçekleşmeli"

Haşim Thaçi, Türkiye ile Rusya'nın yoğun çabalarının ardından iki ülke garantörlüğünde Suriye'deki rejim güçleri ve muhalifler arasında ilan edilen ateşkes ve son dönemde iki ülke arasında gelişen ilişkilerin Balkanları nasıl etkileyeceğine ilişkin soruyu, şöyle yanıtladı:

"Halep'te ve Suriye'nin genelinde izlediğimiz görüntüleri, (eski Yugoslavya'nın, daha sonra Sırbistan'ın devlet başkanlığını yapan) Slobodan Miloşevic tarafından daha önce Bosna Hersek ve Kosova'da da izledik. Savaşı yaşayanlar olarak bu tür görüntüler görmek istemiyoruz. Ne kadar acı olduğunu biliyoruz. Suçsuz çok sayıda insan öldürülüyor. Bu yüzden şiddet ve ölümlere dur deme vakti gelmişti. Ben ve Kosova kurumları bu ateşkesi hoş karşılıyoruz. Bu ateşkese saygı duyulması ve daha fazla kurbanın olmaması için dua ediyoruz. Böylece insanlar özgürlük ve barış içinde kendi iradeleri doğrultusunda gelecekleri için yaşarlar."

Kosova ile Rusya arasındaki ilişkilerin dolaylı değil doğrudan gerçekleşmesinin zamanının geldiğini belirten Thaçi, ön yargıların ortadan kalkması gerektiğini ifade etti. Thaçi, "Tarihte hiçbir zaman Kosova'dan Rusya'ya zarar gelmemiştir. Bu yüzden Kosova, bu haksız yaklaşımı ve cezalandırmayı hak etmiyor." dedi.

Kosovalıların DEAŞ'a katılımı engellendi

Kosova'nın teröre karşı mücadeleye yönelik oluşturulan uluslararası koalisyonun bir parçası olduğunu anlatan Thaçi, "Çok kısa bir süre önce bizim için terör örgütü olan DEAŞ tarafından Arnavutluk'taki Elbasan Stadı'na yönelik planlanmış korkunç bir terör saldırısını engelledik. Suriye'de bulunan bazı Kosovalıları tespit etmiş bulunuyoruz. Son 12 ayda hiçbir Kosovalının bu terör örgütüne katılmak için gitmediğini söyleyebiliriz. Bu yönde çalışmaları olanları da biz engelledik. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. Bu tür terör örgütleri için savaşanlara hiçbir barınak sağlanmayacaktır." diye konuştu.

Thaçi, Türkiye ziyaretine ilişkin olumsuz eleştirilerde bulunanlara da, "Demokratik bir ortamda yaşıyoruz ve farklı seslere saygı duyuyoruz. Ancak, Türkiye ile işbirliğimiz devam edecektir." dedi.