Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe vuruldu. İki gün içerisinde örgütün sözde üst düzey iki yöneticisinin Türk jetlerinin hava saldırısında öldürüldüğünü duyuran güvenlik kaynakları operasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

DEAŞ'IN SÖZDE EMİRLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca dün El Bab bölgesine düzenlenen hava harekatlarında, DEAŞ terör örgütünün sözde emirlerinden Ebu Ensari'nin öldürüldüğü tespit edildi. TSK'nın önceki günkü taaruzları sırasında da yine örgütün sözde emirlerden Ebu Hüseyin Tunusi öldürülmüştü.

Genelkurmay Başkanlığından bu sabah yapılan bilgilendirmede ise Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından, El Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında silah mevzisi ve karargah olarak kullanılan 12 binanın imha edildiği açıklandı.

1600'DEN FAZLA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK unsurlarının saldırılarında, Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne, bin 190'ı ölü, 117'si yaralı ve 6'sı yakalanarak olmak üzere bin 300'den fazla DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca 295'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 300'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 900 hedefe, 980'den fazla bomba atıldı. Tespit edilen 2 bin 392 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın imha edildi.

RUSYA'DAN FIRAT KALKANI HAREKATI'NA DESTEK

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes sonrası 29 Aralık 2016 tarihi itibariyle Rus Hava Kuvvetleri de eş zamanlı hava operasyonlarıyla Fırat Kalkanı Harekatı'na destek veriyor. TSK, Rus jetlerinin hava saldırılarında 30'dan fazla DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk ve Rus jetlerinin havadan desteği altında Mehmetçik ve ÖSO kuvvetlerinin DEAŞ'a ağır kayıplar verdirdiği bildirildi. Operayona Türk topçu birlikleri ve milli üretim Fırtına obüsleri de destek veriyor.

SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN AZAMİ DİKKAT GÖSTERİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını belirtiyor.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIM DOĞRULANDI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan, 29 Aralık 2016 tarihinde DEAŞ'ın El Bab'daki Türk birliğine gerçekleştirdiği saldırı sırasında askerlerin gösterdiği üstün başarının anlatıldığı olayın doğru olduğu bildirildi.

KAHRAMAN MEHMETÇİK DESTAN YAZIYOR

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü DEAŞ’ın özel kuvvet taburuna gerçekleştirdiği saldırı 2 askerin büyük fedakârlığı sayesinde püskürtüldü. O gün El Bab'da yaşananlar bölgedeki kaynaklar tarafından sosyal medyada paylaşıldı;

"Dün akşam saatlerinde El Bab bir kahramanlık destanına sahne oldu. Bu destanının öne çıkan 2 kahramanı tankçı bir teğmen ve bir astsubay. El Bab kuşatmasındaki özel kuvvet taburunun bulunduğu noktaya DEAŞ’lı teröristler tarafından şimdiye kadarki en büyük intihar saldırısı düzenliyor. DEAŞ’lı teröristler, özel kuvvetler taburunun bulunduğu noktaya çok sayıda BMP, zırhlı ve bombalı araçlarla intihar saldırısı düzenlemiş. Yaya canlı bombalar, bombalı araçlar ve zırhlı araçlar. Tabur komutanı 'sayamadık bile' dedi. Saldırı başlayınca bizimkiler hemen pozisyon almaya başlamış. DEAŞ’ın çok sayıda terörist ve araç ile saldırısı karşısında, mevziisinden fırlayan bir M60 tankı hemen konum alıp ateşe başlar. Tanka çıkar çıkmaz TOW (Yarı otomatik güdümlü tanksavar füze) isabet eder, fakat ateş etmeye devam eder. DEAŞ'ın BMP ve bombalı araçlarını etkili bir şekilde vuran tank 2. defa isabet alınca tabur komutanı personele tankı terk etme emri verir. Tabur komutanının 'tankı terk edin' emrine tankta bulunan teğmen "komutanım biz bırakırsak arkanızdaki arkadaşlarımız sağ kalmaz" der ve emri reddeder. 2 defa vurulan M60 tankının personeli, atış kontrol sistemi devre dışı kalınca da pes etmemiş alevler içindeki tanktan bu defa manuel olarak ateş etmeye devam etmiş. DEAŞ'li teröristler tarafından 3. defa vurulan M60 tankının personeli tank ateş edemez hale gelince yaralı olarak tahliye edilmişler. İlk tankın çalışamaz hale gelmesi ile ikinci M60 tankı devreye girerek DEAŞ'li teröristleri durdurmaya çalışır. Fakat o da isabet alır. TOW füzesi ile vurulan 2. M60 takının komutanı astsubay "çıkmıyoruz, tank ateş ettiği sürece terk etmeyeceğiz" diyerek yaralı olarak ateşe devam eder. Sonuç olarak DEAŞ'ın El Bab'taki intihar saldırısı büyük bir fedakarlık gösteren kahraman Mehmetçiğin sayesinde şehit vermeden püskürtülür. El Bab'ta kahramanca savaşan Mehmetçik sayesinde onlarca bombalı araç, canlı bomba ve zırhlı araç imha edildi, yüzden fazla terörist öldürüldü Paylaşılan mesajın sonunda EL Bab’ta yaralanan askerlerin Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındığı bildirildi."