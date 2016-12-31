Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebu Bekir Bağdadi'nin, hayatta olup olmadığına dair yapılan spekülasyonlara ABD savunma Bakanlığı Pentagon'dan açıklama geldi.

Aralık ayı başında, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin DEAŞ'ın sözde yöneticilerinin Irak'ta acil bir toplantı yaptıklarına dair raporunun ardından başlayan 'Bağdadi öldü' spekülasyonlarını Pentagon yalanladı.

CNN'e konuşan Pentagon sözcüsü Peter Cook, "Bağdadi'nin hayatta olduğunu ve hala örgütü yönettiğini düşünüyoruz. Onun hareketlerini izlemek için her şeyi yapıyoruz. Eğer bir fırsat bulursak, onu adalete teslim etmek için gelen fırsatı kaçırmayacağız. Bu üzerine çok fazla vakit harcadığımız bir konu." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, DEAŞ elebaşı Ebu Bekir Bağdadi'nin başına koyduğu ödülü iki katına çıkartarak 25 milyon dolar yapmıştı.