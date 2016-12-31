İran'da Taban Havayolları'na ait Boeing-MD tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptı.İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Tahran-Şiraz seferini yapan 6295 sayılı Taban Havayolları'na ait Boeing-MD tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle, Tahran Mihrabad Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.Uçaktaki 130 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı
31.12.2016 - 23:17 | Son Güncelleme: 31.12.2016 - 23:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taban Havayolları'na ait Boeing-MD tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptı.
Etiketler : iran,
434083 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/434083.aspx
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