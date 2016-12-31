Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da Taban Havayolları'na ait Boeing-MD tipi yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptı.İran'ın resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Tahran-Şiraz seferini yapan 6295 sayılı Taban Havayolları'na ait Boeing-MD tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle, Tahran Mihrabad Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.Uçaktaki 130 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.