Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dion, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada, İstanbul’da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler" ifadelerini kullandı.