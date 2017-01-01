Dion, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada, İstanbul’da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler" ifadelerini kullandı.
Kanada Dışişleri Bakanı'ndan taziye mesajı
01.01.2017 - 05:12 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 05:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübüne yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Etiketler : kanada,istanbulda saldırı,
434117 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/434117.aspx
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