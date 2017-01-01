Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ortaköy'deki Reina gecekulübüne yapılan terör saldırısı sonrasında ABD, İngiltere ve Avustralya'dan Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı geldi.

İNGİLTERE: DİKKATLİ OLUN

İngiltere Büyükelçiliği vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı yaptı. Büyükelçilik internet sitesinden yapılan uyarıda; "İstanbul Ortaköy'deki Reina gecekulübünde meydana gelen ciddi olayların ardından, yerel yetkililerin talimatlarına uymanızı ve dikkatli olmanızı öneriyoruz. Daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için yerel yetkililer ile görüşmelerimiz sürüyor" denildi.

ABD Dışileri Bakanlığı, Ortaköy'deki terör saldırısı sonrasında bir açıklama yaparak Türkiye'deki vatandaşlarını turistlerin gittiği kalabalık mekanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen ve 35 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, "İstanbul Ortaköy'deki gece kulübünde ateş açıldığı yönünde haberler alınmaktadır. Çok sayıda kişinin öldüğü duyumu alınmıştır" satırlarına yer verdikten sonra vatandaşlarını saldırının olduğu bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

"KALABALIK MEKANLARDAN UZAK DURUN"

Açıklamada Amerika'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun "aşırıcı grupların Amerikan vatandaşları ya da yabancıların yaşadığı ya da sıkça uğradığı yerlerde şiddetli saldırılarını sürdürdüğü" uyarısına da yer verilirken, Amerikan vatandaşlarına özellikle Batılılar'ın, turistlerin ve yabancıların ziyaret ettiği kalabalık yer ve mekanlardan uzak durmaları tavsiye edildi. Bu mekanların yalnızca restoranlarla sınırlı olmadığı, ticaret merkezleri, ibadet yerleri ve ulaştırma noktaları da olduğu kaydediliyor.

AVUSTRALYA DA UYARDI

ABD'den sonra Avustralya da vatandaşlarını özellikle İstanbul ve Ankara'ya yapacakları ziyaretler konusunda uyardı.

Avustralya hükümeti, Türkiye'de olan ya da Türkiye'ye gitmeyi planlayan Avustralyalılara yönelik uyarıda bulundu.

Sky News Avustralya'daki haberde, Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki yetkililerin de Türk yetkililerle irtibat halinde olduğu ve saldırıda ölen ya da yaralanan Avustralya vatandaşı olup olmadığını öğrenmeye çalıştıkları belirtildi.