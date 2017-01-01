Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İRAN

İran, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti. Kasımi ayrıca, saldırı nedeniyle tüm Türk halkı ve hükümeti ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini sundu.

ABD

ABD Başkanı Barack Obama, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, masum insanların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Eric Schultz tarafından yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın, ihtiyaç halinde Türk yetkililere gerekli destek ve yardımın yapılması hususunda da ekibine talimat verdiğini ifade etti.

Schultz'un açıklamasından kısa süre sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da kısa açıklama yaptı.

"ABD, İstanbul'daki korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesini kullanan Price, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Price, NATO üyesi müttefik Türkiye ile terörün her türlüsüne karşı dayanışma haline olduklarını da vurguladı.

KANADA

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübüne yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Dion, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada, İstanbul’da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler" ifadelerini kullandı.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2017, İstanbul'da trajik başlangıç. Kalbim, yeni yılı kutlayan insanlara yönelik saldırıdan etkilenenler ve Türk halkıyla." dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 2017'nin, İstanbul'da bir saldırıyla başladığını belirterek, "Kalbim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle. Bu tür olayları önlemek için çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

AB Komisyonunun Göç ve Vatandaşlık İşleri Sorumlusu Üyesi Dimitris Avramopoulos, sosyal medya hesabındaki açıklamasında "İstanbul'da masum vatandaşlara yönelik saldırı karşısında dehşete düştüm. Kalbim, bu gece Türkiye ve hayatını kaybedenler ve aileleriyle." ifadesini kullandı.

AVRUPA PARLAMENTOSU

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, "Bir kutlama gecesi olması gerekiyordu: Teröristler, şiddet, ölüm ve ümitsizlik gecesine dönüştürdü. Kalbim, İstanbul ve Türkiye'yle." mesajını paylaştı.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, "Bu, oldukça üzücü bir haber. Kalbim ve dualarım bu gece Türkiye'yle." dedi.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabındaki açıklamada, ''Derin bir dehşet içindeyiz. Üzüntülerimiz İstanbuldaki insanlarla beraber." denildi.

AVUSTURYA

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabında, "İstanbul’da yeni yıla korkunç başlangıç. Hayatını kaybedenlerin aile ve dostlarına içten başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Yeni yıl, İstanbul'da korkuyla başladı. Kalbim hayatını kaybedenler, yakınları ve Türkiye halkıyla" dedi.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "Tüm kalbim, bu sembolik gecede saldırıya uğrayan Türkiye'yle." ifadesini kullandı.

KATAR

Katar, terör saldırısını kınayarak, barış ve güvenliğin güçlendirilmesi konusunda Türkiye'nin sarf ettiği çabalara destek verdiğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının şiddetle kınandığı, Katar'ın terör ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Türk halkına, hükümetine ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerinde bulunuldu.