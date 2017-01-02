İran Ulusal Gaz Şirketine (NIGC) ait resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Doğalgaz Şirketi Türkmengaz'ın, İran'a gönderdiği gazı bugün sabah itibariyle kestiği belirtildi.
Havaların soğuk olduğu bir dönemde kesintinin gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Türkmengaz'dan tedarik edilen 700 milyon metreküp doğalgazın ülkenin kuzey bölgesinde tüketildiği, akışın kesilmesiyle İran'ın bu ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayacağı kaydedildi. Kesintinin, doğalgaz fiyatlarındaki farkı İran'ın ödemediği iddiasıyla yapıldığı belirtilirken İran tarafı, Türkmengaz'a borcunun olmadığını savunuyor.
Türkmenistan İran'a doğalgazı kesti
02.01.2017 - 00:22 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkmenistan'ın, İran'a doğalgaz akışını kestiği bildirildi.
İran Ulusal Gaz Şirketine (NIGC) ait resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Doğalgaz Şirketi Türkmengaz'ın, İran'a gönderdiği gazı bugün sabah itibariyle kestiği belirtildi.
Etiketler : Türkmenistan,İran,doğalgaz,doğalgaz akışı,
434289 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/434289.aspx
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