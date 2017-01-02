Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dehşet veren kaza görüntülerinin adresi Çin. Başka bir araca çarpmamak için ani manevra yaptığı öğrenilen tanker şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tanker, o sırada kontrollü bir şekilde seyreden cipin üzerine devrildi. Bu feci kaza görüntülere de anbean yansıdı.