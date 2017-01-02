Dehşet veren kaza görüntülerinin adresi Çin. Başka bir araca çarpmamak için ani manevra yaptığı öğrenilen tanker şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tanker, o sırada kontrollü bir şekilde seyreden cipin üzerine devrildi. Bu feci kaza görüntülere de anbean yansıdı.
Kontrolden çıkan tanker otomobilin üzerine devrildi
02.01.2017 - 00:34 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 00:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kontrolden çıkan tanker, otomobilin üzerine böyle devrildi.
Etiketler : KAZA,çin,trafik kazası haberleri,
434292 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/434292.aspx
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