Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki Reina gece kulübünde yılbaşı gecesi yaşanan katliamda 39 kişi hayatını kaybetmesi sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada büyük ses getirdi. İşin acı tarafı ise, yıllardır PKK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan, onlara her türlü imkânı sunan, hâlen bu terör örgütlerine silah yardımından mali ve siyasi destek sağlayan Batılı ülkeler ve liderlerin kınama mesajı yayınlamasıydı.

BAŞKAN OBAMA: YARDIMA HAZIRIZ

Mesela görevinin bitmesine 3 hafta kala, terör örgütü PKK/PYD’ye MANPAD füzesi verilmesini giderayak onaylayan ABD Başkanı Barack Obama, saldırıyı kınarken, Türkiye’ye “her türlü yardım” teklifinde de bulundu. Aynı şekilde hâlen PKK’nın âdeta başkenti konumundaki Almanya “Kalbimiz sizinle” mesajı vermekten geri kalmadı. PKK’ya kucak açan, sergiler açtıran, stantlar kurduran, FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonların durdurulmasını isteyecek kadar “terör hamiliğine” soyunan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz ise “Kalbim, İstanbul ve Türkiye ile” demekten çekinmedi. Terör örgütü yandaşlarıyla kare kare fotoğraflar çektiren ve “PKK terör örgütü değil” diyen AP Türkiye Raportörü Kati Piri de, saldırıdan “çok üzgün” olduğunu ileri sürdü. Yine, PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin en kuvvetli savunucularından olan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini “Bu tür olayları önlemek için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde bir mesaj paylaştı. AB’nin teröre kucak açan ve PKK’ya gösteri imkânı sunarken, Türk bayrakları asılmasını yasaklayan Avusturya’nın Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ise, saldırıyı “nefretle kınadığını” ileri sürdü. PKK’nın hamiliğini yapan AB’nin başkenti Belçika’nın Dışişleri Bakanı Didier Reynders da “Kalbim hayatını kaybedenler, yakınları ve Türkiye halkıyla” dedi.

FETÖ’CÜ KANADA VE NATO DA KINADI

FETÖ’cü subayların tutuklanmasını eleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise “2017, İstanbul’da trajik ve acı dolu bir başlangıç. Kalbim, yeni yılı kutlayan insanlara yönelik saldırıdan etkilenenler ve Türk halkıyla” açıklamasını yaptı. Geçmişte PKK’ya kucak açan, son dönemde ise terörün en çok vurduğu ülkelerden olan Fransa’nın Cumhurbaşkanı François Hollande da, İstanbul’da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. ABD ile birlikte FETÖ’ye kucak açan Kanada da, saldırıyı kınadığını bildirdi.