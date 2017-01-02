Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Aralık gecesi başlayan Suriye ateşkesinin ihlal edildiği belirtiliyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bültene göre ateşkes 1 Ocak gün sonuna kadar 31 Aralık'ta 13 kez ve 1 Ocak'ta 21 kez ihlal edildi ancak Rus ordusu ateşkes kurallarına bağlı kalıyor. Daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada barış planı da kabul aldı.

Bakanlığın sosyal medya sayfalarında yayınlanan bültende 31 AralıK'ta Şam kırsalında altı, Halep’te altı ve Hama’da bir defa olmak üzere 13 kez kim oldukları bilinmeyen yasa dışı silahlı oluşumlar tarafından bombardıman yapıldığı bilgisi yer almıştı.

1 Ocak'ta ise Şam'da altı, Halep'te yedi, Lazikiye'de beş ve Hama'da üç kez bombardıman görüldü.

Eski ismi El Nusra olan Fetih el Şam Cephesi’nin de Halep’teki bazı mahallelere havan topu fırlattığı belirtilmişti. Türkiye ve Rusya'nın garantör olduğu anlaşmayı muhalefet adına Suriye ulusal koalisyonu içerisinde yer alan yedi örgüt imzalamıştı. Fetih el Şam Cephesi bu örgütler arasında yer almadı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ PLANI ONAYLADI

İhlallere rağmen ateşkes devam ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada, Türkiye ve Rusya’nın girişimi ile hazırlanan Suriye barış planı onaylandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) New York'ta yapılan oturumunda Suriye'de şiddetin sona ermesini ve barışın sağlanmasını öngören karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de barış sağlanması için gösterdiği çabanın, BMGK üyeleri tarafından memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiği bildirildi.

Ankara ve Moskova'nın girişimi ile hazırlanan plan, Suriye'de cuma gününden beri yürürlükte olan ateşkesin yanı sıra Kazakistan'ın başkenti Astana'da barış görüşmelerinin yapılmasını öngörüyor.