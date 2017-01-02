Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in güneyinde bulunan Guicou eyaletinde canlı kanatlı hayvan ticareti yapan bir kişide kuş gribine rastlandığı bildirildi.

Guicou Sağlık ve Aile Planlaması Komisyonu, Çiennan vilayetinde zatürre şüphesiyle hastaneye yatırılan bir kişide H7N9 virüsü tespit edildiğini açıkladı. Kanatlı hayvan ticareti yapan 49 yaşındaki hastanın, öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle geçen hafta salı gününden beri tedavi gördüğü kaydedildi.

Durumu ciddi olduğu belirtilen hastanın yakın temas kurduğu kişilerin de hastanede karantinaya alındığı ancak durumlarında herhangi bir anormallik gözlenmediği belirtildi.

Ülkenin Anhui eyaletinde beş, Makao Özel Yönetim Bölgesi, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi, Fucien eyaleti ve Şanghay kentinde birer kişi olmak üzere geçen ay dokuz kişide H7N9 virüsüne rastlanmıştı.

Hastalık bahar ve kış aylarında diğer aylara nispeten daha hızlı salgına dönüşüyor. Hastalığın görüldüğü kent ve özel bölgelerde yoğun önlemler alınıyor.

Çin'de H7N9 virüsü ilk kez Mart 2013'te görülmüştü.