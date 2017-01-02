Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çipli kimlik kartlarına geçiş işlemleri yürütülen 11 ilde bugüne kadar yaklaşık 150 bin kişiye yeni kimlikleri teslim edildi.

Kırıkkale'yle başlayan projeye daha sonra Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova eklendi. Bu illerde yeni kimlik kartı almak için başvuru imkanı sağlanmasıyla proje kapsamındaki il sayısı 11'e ulaştı.

İl bazındaki çalışmaların yanı sıra kasım ayından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa başvuru masaları kuruldu. Buralarda görevli personelin yeni kimlik kartı için başvurularının alınmasına da devam ediliyor.

Bugünden itibaren tüm Türkiye’de kimlik kartları için başvuru yapılabilecek.

Kimlik kartlarını nasıl alacaksınız? İşte yapmanız gerekenler...

NASIL BAŞVURACAKSINIZ?



Kimlik kartı almak için 15 yaşından büyüklerin yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor. Bunun için en yakın müdürlüğe müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir müdürlüğe de başvurulabilecek.

Başvuru için ilçe nüfus müdürlüğüne doğrudan ya da zaman kaybına sebep vermemek için randevu alarak gidilebilecek.



Kimlik kartı başvurusu için son 6 ay içinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf ve kimlik beyanı için nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı veya basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı bir belgenin olması yeterli olacak.

Başvuru sonucunda kişiye başvuru belgesinin bir nüshası verilecek.

15 yaşını tamamlamayan çocuklar için veli veya vasileri başvuruda bulunabilecek. Talep edilmediği sürece 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğrafa yer verilmeyecek.

İlçe nüfus müdürlüğüne şahsen giderek başvuruda bulunma imkanı bulunmayanların başvuruları kendi adreslerinde alınacak.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 30 lira ödenecek.

KİMLİK KARTLARI POSTAYLA ULAŞACAK





Başvuru esnasında kimlik bilgileri kontrol edilecek, gereken alanlarda güncellemeler gerçekleştirilecek, fotoğraf taranacak, biyometrik verileri alınacak (her iki el için parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi).

Başvuru sonunda kişilere PIN zarfında bulunan 6 haneli şifre verilecek. Bu şifre, banka kartlarında olduğu gibi bazı işlemlerde kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak. PIN kodu, kimlik kartı teslim edilinceye kadar aktive olmayacak. PIN kodu ilçe nüfus müdürlüklerinde bulunan kioskları kullanarak değiştirebilecek.

Yapılacak değerlendirmenin ardından kimlik kartı hazırlanarak, başvuru esnasında belirtilen adrese PTT Kargo aracılığıyla teslim edilecek.

KAYIP KİMLİK KARTLARI İÇİN NE YAPILIR?





Kimlik kartınızı kaybettiğinizde en kısa sürede İlçe Nüfus Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunarak yeni kimlik kartı müracaatında bulunmanız gereklidir.

Böyle bir durumda zaman kaybetmeden Alo 199 numaralı çağrı merkezimizi arayarak kimlik kartınızın kaybolduğunu bildirerek pasif duruma getirilmesini sağlamanız işlem güvenliği açısından son derece önemlidir.

PIN ŞİFRESİNİ UNUTANLAR NE YAPMALI?



PIN şifrenizi unuttuğunuzda, İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde bulunan kiosklar üzerinde PIN şifrenizi yenileyebilirsiniz.

PIN şifrenizi yenilemek için kimlik kartınızın yanınızda olması yeterlidir.

PIN şifrenizi yenilemek için Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, PUK numarası girme metodlarından birini kullanabilirsiniz.

Kiosklarda şifrenizi yenilerken görevliler dışında hiç kimseden yardım istemeyin ve şifrenizi görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayın.

PIN ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?





PIN Şifrenizi zaman zaman değiştirmeniz işlem güvenliğiniz açısında yararlı olacaktır. İlçe Nüfus Müdürlüklerimizde bulunan kiosklar üzerinde PIN şifrenizi değiştirebilirsiniz.

PIN şifrenizi değiştirmek için kimlik kartınızın yanınızda olması yeterlidir.

PIN şifrenizi değiştirmek için Biyometrik Doğrulama, Kişisel Mesaj sorusu, eski PIN numarası girme metodlarından birini kullanabilirsiniz.

Kiosklarda şifrenizi değiştirirken görevliler dışında hiç kimseden yardım istemeyiniz ve şifrenizi görevli kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşmayınız.

KİMLİK KARTLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?





Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıldır.

Geçerlilik süresi dolmadan kimlik kartı alınabilir mi?

Geçerlilik süresi dolmadan yeni kimlik kartı düzenlenmesi ancak kart veya yonga üzerinde yer alan bilgilerden herhangi birinin değişmesi, kart üzerinde tahrifat, kırılma, elektronik bilgi okumayı engelleyen bir durum olması, kimlik kartı ile elektronik olarak kimlik doğrulama yapılamaması, kimlik kartının kaybedilmesi veya periyodik güvenlik değerlendirmeleri sonucunda kimlik kartının kullanılmasına engel teşkil edecek bir zaafiyetin tespit edilmesi gibi haklı bir nedenle mümkündür.