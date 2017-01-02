Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Blida'ya bağlı Er-Reyhane bölgesinde bir grup çocuğun bulduğu el yapımı bomba infilak etti. En-Nehar el-Ahbariyye televizyon kanalı, patlmada 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, on yaşından küçük 7 çocuğun yaralandığını aktardı. Yaralı çocukların çevre hastanelere nakledildiği ifade edildi. Eş-Şuruk News televizyon kanalında yer alan haberde ise olayda yaralanan iki çocuğunun durumunun ağır olduğu ifade idildi. Güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi. El-Haber el-Mahalliyye gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Reyhaniye bölge sakinleri olaydan sonra gösteri düzenleyerek, benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri önlem almaya çağırdı.
Cezayir'de el yapımı patlayıcı infilak etti, ölü ve yaralılar var
02.01.2017 - 23:00 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cezayir'in kuzeyindeki Blida ilinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 çocuğun yaşamını yitirdiği, 7 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Etiketler : cezayir,haberler,
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