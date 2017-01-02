Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Blida'ya bağlı Er-Reyhane bölgesinde bir grup çocuğun bulduğu el yapımı bomba infilak etti. En-Nehar el-Ahbariyye televizyon kanalı, patlmada 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini, on yaşından küçük 7 çocuğun yaralandığını aktardı. Yaralı çocukların çevre hastanelere nakledildiği ifade edildi. Eş-Şuruk News televizyon kanalında yer alan haberde ise olayda yaralanan iki çocuğunun durumunun ağır olduğu ifade idildi. Güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi. El-Haber el-Mahalliyye gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Reyhaniye bölge sakinleri olaydan sonra gösteri düzenleyerek, benzer olayların yaşanmaması için yetkilileri önlem almaya çağırdı.