Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin seçilmiş yeni başkanı Donald Trump görevine yakın bir zamanda resmen başlayacak fakat yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Sivri açıklamaları ile dikkat çeken Trump’ın yeni hedefi ise bilgisayarlar oldu. ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta görevi resmen Obama'dan devralacak. Miami'de verdiği yılbaşı partisinde basın mensuplarıyla sohbet eden Trump, siber güvenlik konusunda fazlasıyla yorumda bulundu. Trump “Ne söylenirse söylensin, hiçbir bilgisayarın güvenli olduğuna inanmıyorum." açıklamasında bulunurken, güvenliğin sağlanması için işlerin eski usulle halledilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BİLGİSAYAR KONUSUNDA İLK AÇIKLAMASI DEĞİL

Trump daha önce de bilgisayarlar konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Trump, bilgisayarların insanların hayatını daha karmaşık hale getirdiğini söylemişti. Trump ayrıca bilgisayar çağının nereye gittiğinin kestirilemez hale geldiğini savunarak “Hıza ve bir sürü şeye sahibiz. Ancak ihtiyacınız olan cinsten bir güvenliğe sahip olduğunuzdan emin değilim." ifadelerini kullanmıştı.

KAMPANYA BOYUNCA OFİSİNDE BİLGİSAYAR KULLANMAMIŞTI

Donald Trump ABD seçimleri boyunca ofisinde bilgisayar kullanmıyordu ama aktif bir Twitter kullanıcısı olduğunu söylemek mümkün. Seçim kampanyası sırasında

ofisinde dizüstü bilgisayar kullanmayan Trump, Reddit AMA seansı sırasında tek elle klavyenin tuşlarına basarken görülmüştü. Bu da Trump'ın bilgisayarlar ile

arasının çok iyi olmadığı yorumlarına neden olmuştu. Trump ABD'nin “daha iyi siber yapması" gerektiğini savunmuş, Bill Gates'e de interneti kapatması için

çağrıda bulunmuştu.