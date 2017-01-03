Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salahaddin Operasyonlar Komutanlığından Yüzbaşı Saad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samarra'daki El-Mütevekkil Polis Merkezi'ne giren iki intihar eylemcisinin, emniyet mensuplarıyla aralarında çıkan silahlı çatışmanın ardından üstlerindeki patlayıcıları infilak ettirdiği söyledi. Polis merkezinin içinde yaşanan olayda, en az 4 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiğini aktaran Muhammed, saldırının ardından kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini anlattı. Muhammed, ayrıca olayın yaşandığı bölgenin yakınındaki bir binada üstlerinde bomba bulunan iki intihar eylemcisinin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi. Salahaddin İl Meclisi Üyesi Casim Mümtaz da Irak ordu birlikleri ile Irak'ta Sadr Hareketinin lideri Şii din adamı Mukteda es-Sadr'a bağlı "Seraya es-Selam"ın (Barış Tugayları) olay yerine intikal ettiği ve bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldığını ifade etti. Mümtaz, kentin güvenliğinin emniyet güçlerinin kontrolü altında olduğunu sözlerine ekledi.