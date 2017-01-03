Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki terör saldırısını yine Türkiye’ye karşı bir silah olarak kullanmak isteyen Batılı birçok ülkenin aksine Avrupa’dan bu sefer sağduyulu birkaç ses de geldi. İnternette yayınlanan, eski adıyla “Independent” yeni adıyla “I” gazetesi yazarı Simon Calder, Batılı meslektaşlarının yıllardır yaptıklarının aksine, Türkiye ile dayanışma sergilenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin şu anda bir desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Calder, Türkiye düşmanı Batılı liderlere ders verircesine, kınamaktan öte fiilî destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Batılı liderlerin böyle bir günde Türkiye’nin yanında yer almasının şart olduğunu belirten Calder “Türkiye’de tatil rezervasyonları yaparak teröristlere karşı çıkabiliriz. Bu saldırılara en güzel cevap normal hayatınızı değiştirmemek olacaktır. İstanbul saldırıya açık, sarsılmış bir şehir gibi duruyor. Çok sayıda turist İstanbul’a gitmek istemiyor. Oysa ben Türkiye’ye geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü rastgele hedef seçen şiddete verilebilecek en güzel cevap, davranışlarınızı ve seçimlerinizi değiştirmemektir. Böylece onlara ne derece etkisiz olduklarını gösterebiliriz. Türkiye’ye destek verdiğinizi göstermek istiyorsanız, tatilinizi Türkiye’de yaparak bunu ortaya koyabilirsiniz” dedi.

TIMES’TAN LİDERLERE MESAJ

İngiliz basınının Türkiye aleyhinde en fazla yayın yapan kuruluşlarından biri olan The Times gazetesi de bu sefer Türkiye’yi savunan bir yorum haberi sayfalarına taşıdı. Gazetenin başyazılarından birinde Reina’ya yapılan saldırı işlendi. “İstanbul’da Katliam” başlığı ile verilen yazıda “Türkiye kritik bir dönemeçte. Batı, verebildiği bütün desteği vermeli” denildi. Yazıda, son saldırının zamanlamasının, Türkiye ile Rusya tarafından hazırlanan ve Suriye’de ilan edilen ateşkesle de bağlantılı olabileceği ifade edildi.

NATO, BAYRAKLARI YARIYA İNDİRDİ

Öte yandan Brüksel'deki NATO Karargâhı'nın önündeki bayraklar yarıya indirildi. Saldırıyı hemen sosyal medyada kınayan ve Türkiye'yle dayanışma vurgusu yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bayrakların yarıya indirilmesini teklif etmişti.