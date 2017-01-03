Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Merkezî İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski yetkililerinden Michael Scheuer’in 2015 yılında yaptığı açıklamalar sosyal medyanın gündemine geldi. Söz konusu kayıtta ABD’deki bir TV kanalının canlı yayınına konuk olan Scheuer, programda çok ilginç açıklamalarda bulunuyor. Orta Doğu’dan Batı’ya yönelik tehditlerin geldiğini savunan Scheuer, bunu kaynağında durdurmak gerektiğini altını çiziyor. CIA’da 22 yıl ajanlık yapan Scheuer, terör örgütü DEAŞ’tan “çok umutlu” olduklarını ancak beklendiği gibi çıkmadığını da belirtiyor. Scheuer, DEAŞ’tan Sünni-Şii savaşı çıkarmasını beklediklerini açıkça itiraf eden Scheuer, bunun olmadığını ifade ediyor ve “Ne biz Amerika olarak ne Batılı güçler oralara kendi askerimizi göndermek istemiyoruz. Sayın Obama ve Sayın Cameron (İngiltere eski Başbakanı) ve çoğu Batılı liderler, kendi kara kuvvetlerini göndermek yerine Sünnileri ve Şiileri, birbirleriyle, kanları kururcasına savaştırmak fikrine hayran kalacaklar gibi görünüyor. Şu an en büyük ümidimiz Sünniler ve Şiiler arasında bir savaştır” diyor.