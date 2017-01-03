Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Mecliste geçen ay kabul edilen sağlık yasası değişikliğine göre, yeni yılın başlamasıyla "otomatik organ nakli" uygulamasına geçildi.

Şimdiye kadar bir kişinin, öldükten sonra organlarının başka birisine nakledilmesi için sağlığında buna ilişkin bildirimde bulunması gerekiyordu. Yeni düzenleme ile üç yol izlenerek, organ nakline karşı çıkıldığının resmi kayıtlara geçirilmesi gerekiyor.

Klasik yöntem kullanılarak kişi dilekçe ile organlarını nakletmesini reddedebileceği gibi, yeni uygulama sonrası hizmete giren özel internet sitesi aracılığıyla bu prosedürü yerine getirebilecek.

Organların tümü yerine birini nakil etme seçeneği

Yeni yasayla vatandaşların herhangi bir organının nakledilmesinin reddedebilmesi imkanı da getirildi. Şimdiye kadar organ nakline konusunda ayrım yapılamıyordu. Vatandaşlar organ nakline karar verirken ya tüm vücudunu naklettiriyor ya da tamamen nakile karşı çıkıp reddedebiliyordu.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yeni düzenlemenin organ nakline yaygınlaştırma amaçlı olduğunu ve değişiklikle nakilin daha kolaylaştığını savunuyor.

Fransa'da, 2015 yılı verilerine göre her üç aileden biri, yakınlarının organlarının nakledilmesine karşı çıktı.