Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de 18 Ocak'da başkanlık koltuğunu Barack Obama'dan devralacak olan Cumhuriyetçi Donald Trump, seçim kampanyası döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşebileceğini söylemişti. Trump başkan seçildikten sonra Kuzey Kore'yi ilk kez dolaylı olarak tehdit etti ve Çin'i suçladı.

Kuzey Kore lideri Kim geçtiğimiz pazar yeni yıl konuşmasında, ülkesinin nükleer başlıklı füze üretme kapasitesinde son aşamaya geldiğini ve yakında kıtalararası füze denemesi yapacağını ilan etmişti.

Kuzey Kore lideri Kim'in bu açıklamasına ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden cevap verdi. Twitter ve Facebook'tan Kuzey Kore'ye mesaj veren Trump, "Kuzey Kore, ABD'ye ulaşma kapasitesine sahip nükleer başlıklı füze denemesinde son aşamaya geldiğini duyurdu. Bu gerçekleşmeyecek!" dedi.

Trump Kuzey Kore'ye yönelik mesajında doğrudan Pyongyang yönetimini hedef almadı. Trump'ın mesajı muğlak kaldı. Sosyal medyada Trump bu mesajıyla "Kuzey Kore nükleer silah üretecek kapasiteye sahip değil" ya da "ABD buna izin vermeyecek" benzeri çelişkili yorumlar yapıldı.

Trump bu mesajdan kısa süre sonra ikinci bir paylaşımda daha bulundu. Söz konusu mesajında Kuzey Kore'nin müttefiki Çin'e yüklenen Trump, "Çin tek taraflı ticaret anlaşmasıyla ABD'den büyük para kazanarak refah sağlıyor ama Kuzey Kore konusunda yardım etmiyor. Ne güzel!" dedi.

Donald Trump seçim kampanyası boyunca Kuzey Kore'nin nükleer programı boyunca Çin'u suçladı ve bu sorunu Pekin'in halletmesi gerektiğini savundu.

ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın dün gece yarısı sosyal medya hesapları Twitter ve Facebook'ta paylaştığı mesajlar Amerikan CNN televizyonu tarafından "flaş haber" koduyla paylaşıldı.

CNN'in Pentagon muhabiri Barbara Starr'ın Trump'ın Çin'e yönelik mesajından endişelendiği açıkça görülüyordu. Starr şu yorumda bulundu: "Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silaha ulaşmasını engellemek için askeri güç kullanırsa, bu durum Güney Kore, Kuzey Kore, Çin ve ABD'yi etkiler."

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, geçtiğimiz pazar günü yeni yıl mesajı vermek için gerçekleştirdiği konuşmada, kıtalararası nükleer başlıklı balistik füze denemeleri yapmaya çok yakın olduklarını açıklamıştı. Kuzey Kore geçtiğimiz yıl 2 nükleer deneme yapmıştı.

Güney Kore askeri kaynakları, 2016’nın eylül ayında ilk nükleer bomba denemesini yapan Kuzey Kore’nin "şimdiye kadarki en güçlü nükleer deneme"sini gerçekleştirdiğini açıklamış ve 10 kilotonluk bir nükleer deneme tespit ettiklerini açıklamıştı.

Fakat farklı kaynaklar nükleer gücün 20 kilotona kadar çıkabileceğini açıklıyor. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Hiroşima kentine bıraktığı atom bombası 15 kilotonluk bir güce sahipti.

Kuzey Kore gerçekleştirdiği nükleer denemeler sonrası yaygın bir uluslararası kınama ve yaptırım kampanyasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Birleşmiş Milletler Kuzey Kore'ye nükleer ve füze testlerini sona erdirmesi çağrısında bulunmuştu. BM, nükleer ve füze denemeleri nedeniyle 2006'dan bu yana Kuzey Kore'ye ekonomik yaptırımlar uyguluyor.