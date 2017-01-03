Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

36 yaşındaki Sarah Lamont 4 yaşındaki oğlu Joe'ye bir böbreğini ve karaciğerinin bir kısmını bağışlamak için bir saniye bile düşünmedi.

Doğuştan böbrek hastalığı olan Joe, diyaliz makinesine bağlı halde yaşıyordu. Joe bu hastalığının yanı sıra tedavi edilmezse ölüme kadar gidebilecek bir karaciğer hastalığına yakalandı.

Annesi artık oğluna yardım etmek için beklememeye karar verdi.

1 yıldır böbrek nakli sırasında bekleyen Joe'ye sıra gelip gelmeyeceğine dair bir işaret yoktu.

Haftada 3 kez diyalize girmek zorunda kalan Joe yaşıtları gibi koşup oynayamıyordu.

25 Ocak'ta yapılacak ameliyatta annesi karaciğerinin bir kısmını oğluna verecek. Böbrek naklinin ise önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor.

Anne Lamont İrlanda medyasına verdiği röportajda "Ben iyiyim, iyimser bir insanım bugün bunu yapabilirsem yarın daha iyi olacak" diye konuştu.