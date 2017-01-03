Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, İstanbul Ortaköy'de gece kulübü Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırı sonrası "Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler" uyarısında bulundu. L'Unita gazetesine konuşan uluslararası işbirliğinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıyı değerlendirdi. Giro, saldırıyı terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği hatırlatılarak, bunun 2017'nin çatışmalarla dolu bir yıl olacağının göstergesi olup olmadığının sorulması üzerine şöyle cevap verdi:

"Şüphesiz 2017 zorlu bir yıl olacak. Zaman, kolaycı iyimserlik zamanı değil, savaş riskleriyle kuşatıldığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu da bizi barış ve istikrar için daha güçlü şekilde çalışmaya yöneltmeli. Fakat bu endişe verici ortamda iki somut umut işareti de ortaya çıktı: Suriye'deki ateşkes ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki anlaşma."

TÜRKİYE KAOSA SÜRÜKLENİRSE...

Giro, Türkiye'nin Suriye politikalarına ilişkin sorulan bir soruya karşılık, "Dürüst olalım, çok sayıda Batılı ülke de aynı şekilde belirsizlik gösterdi. İtalyan hükümetleri ise en azından Suriye konusunda iç savaşın başından beri, tüm bölgesel aktörleri dahil etmek ve siyasi biz çözüm için çabalamak yönünde şeffaf ve belirsiz olmayan bir pozisyon aldı. Türkiye konusunda ise Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun da dediği gibi şimdi dayanışma ve hepimizi tehdit eden terörü kesin şekilde kınama vaktidir. Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler" ifadelerini kullandı.

REİNA SONRASI AÇIKLAMA

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da Reina saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Gözyaşları yetmez. Teröre karşı mücadeleye devam etmeliyiz. Özgürlüğümüzü savunmak için birlikte mücadele etmeliyiz" demişti.