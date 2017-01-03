İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali  Ekber Velayeti, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes  anlaşmasına rağmen, Hizbullah örgütünün bu ülkeden çıkmayacağını söyledi.
 
İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Velayeti,  Tahran'da Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki ile görüşmesinden sonra  basın toplantısı düzenledi.
 
Velayeti, son dönemde Rusya'nın Suriye'de İran'ın çıkarlarını  görmezden geldiğine yönelik iddiaların sorulması üzerine, Tahran ve Moskova'nın  Suriye konusunda koordinasyonunu "halen" sürdürdüğünü aktardı.
 
Suriye'deki krize çözüm bulmak için yürütülen çalışmalara işaret eden  Velayeti, "Suriye'nin geleceği ve barış görüşmeleri Suriye hükümeti ve dostları  ekseninde yapılacak. Bu ülkenin hükümeti ve halkının iradesi dışında barış  görüşmeleri yürütme girişiminde bulunanların kesinlikle bu görüşmelerde yeri  olmayacaktır." ifadesini kullandı.
 
Suriye'de 6'ncı yılına giren iç savaşta rejim saflarında savaşan  Hizbullah örgütünün, ateşkes anlaşmasıyla birlikte bu ülkeyi terk edeceğine  yönelik ifadelerin sorulması üzerine Velayeti, "Hizbullah'ın ateşkes  anlaşmasından sonra Suriye'den çıkacağı söylemleri düşmanların propagandasıdır."  dedi.